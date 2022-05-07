Kuruluş Osman dizisinden etkilenerek, Amerika'dan Söğüt'e geldi

Amerika'nın Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'da yaşayan aslen Kübalı Yajcara Texido Moratalla, Kuruluş Osman dizisinden etkilenerek, Söğüt'e geldi.

ATV'de her hafta çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman dizinin bir Türk arkadaşını vasıtasıyla izleyen Miami'da yaşayan Yajcara Texido Moratalla, dizinin hayranı oldu. Ardından Osmanlı tarihine merak salan Yajcara Texido Moratalla, Bilecik'te yaşayan fotoğraf tutkunu Murat Işık isimli şahsı sosyal medyadan bularak iletişime geçti. Ardından 13 saatlik bir havayolu yolcuğu ile İstanbul'a gelen şahıs, ardından karayoluyla Bilecik'e geldi. Murat Işık ile bululan Yajcara Texido Moratalla, 1299 yılında Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e gitti. Burada Ertuğrul Gazi türbesinin ziyaret eden Yajcara Texido Moratalla, türbe önünde alp kıyafetiyle nöbet tutan askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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