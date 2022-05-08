Origami sanatı ile çocuklar hayal güçlerini rengarenk kağıtlara yansıtıyor

Bilecik İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen origami etkinliği ile çocukların hayallerine farklı boyutlar kazandırılıyor.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi, gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde kağıt katlama sanatı origamiye de yer veriyor. Origami etkinliğine katılan çocuklar eğlenerek hayal güçlerini rengarenk kağıtlara yansıtıyor. Her çarşamba halk kütüphanesine gelen farklı yaşlardaki çocuklar, etkinlikler içinde en çok origamiye ilgi gösteriyor.

Origami sayesinde çocukların üç boyutlu şekiller oluşturmayı ve simetri gibi bazı geometri kavramlarını erken yaşta öğrenebildiklerini ifade eden Bahar Demir, çocukların soyut zekasının geliştiğini belirterek, origami eğitimi alan çocukların ileriki dönemde geometri ve soyut matematik konularında daha başarılı olduğunu vurguladı.

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