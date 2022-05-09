Osmaneli'nde Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları yapıldı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yarışmaya katılan bin 500 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli'nde Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları yapıldı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yarışmaya katılan bin 500 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı

İHA

Osmaneli'nde Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları yapıldı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yarışmaya katılan bin 500 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen 29'cu Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları yapıldı.
Tüm şehitlerin anısına düzenlenen geleneksel Avcı Bayramı hafta sonu coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok avcı, atıcı ve doğaseverlerin katıldığı yarışmaları yüzlerce kişi izlerken, müsabakalarda bin 500 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Etkinliğe, izleyicilerle birlikte katılanların 3 bin kişi civarında olduğu belirtildi. Bu yıl müsabakalarda 40 metre pet şişe kategorisi, 50 metre hedef atışı, 100 metre gonk ve 30 metre Tavşan hedef atışı kategorisi olmak üzere toplam 4 kategoride sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmalarda atıcıların güvenlik kurallarına uymaları ile ilgili sürekli anonslar yapıldı ve alınan bu sağlık ve emniyet tedbirleri katılımcıların ve izleyenlerin takdirini kazandı. Yediden yetmişe genç yaşlı herkesin ilgisini çeken organizasyonda, poligonlara çıkan amatör ve profesyonel yarışmacılar, sporseverler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi.

"Genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek istiyoruz"
Müsabakalarla hakkında bilgi veren Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Öktem, geleneksel hale gelen ve bu yıl 29’ncusu düzenledikleri etkinlikteki amaçlarının ateşli silahların düğünlerde, eğlence yerlerinde, maç sevinçlerinde, bayramlarda ve meskûn mahallerde kullanılmasının önüne geçmek olduğunu söyledi. Öktem, "Bu tarz organizasyonlarla, atışa meraklı amatör olmaya aday dostlarımıza bu sporu sevdirmek, ata sporumuz olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, ilçemizin tanıtımını, gelişmesini ve reklamını yapmak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan tüm doğasever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaçlarla düzenlemekteyiz. Gençlerimize kötü alışkanlıklarını bıraktırmanın en kolay yolu avcılık ve atıcılık sevdasını aşılamaktır" dedi.
Başkan Öktem 29’ncusu düzenlemiş olduğumuz Avcılık ve Atıcılık müsabakamıza, Bilecik, Bursa, Kütahya, Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Denizli, Uşak, Manisa ve Afyon gibi illerden birçok sporcu katılmıştır. Yarışmalarda dereceye giren ve şampiyon olan tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis üyeleri siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yarışmada, dereceye giren avcılara çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yardımcısı Şensoy eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Şensoy eğitim çalışmaları hakkında ...
Jandarmadan Anneler Günü'nde anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Jandarmadan Anneler Günü'nde anlamlı ziyaret
Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Tesisi Anneler Günü’nde Altay konseri ile açıldı
YEREL HABERLER Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Tesisi Anneler Günü’nde ...
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez programlarına katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Hıdırellez ...
Origami sanatı ile çocuklar hayal güçlerini rengarenk kağıtlara yansıtıyor
YEREL HABERLER Origami sanatı ile çocuklar hayal güçlerini rengarenk ...
Osmaneli’de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Osmaneli’de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" ...
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Bozüyük’te yayalara uygulamalı eğitim ve bilgilendirme
YEREL HABERLER Bozüyük’te yayalara uygulamalı eğitim ve ...
Kuruluş Osman dizisinden etkilenerek, Amerika'dan Söğüt'e geldi
YEREL HABERLER Kuruluş Osman dizisinden etkilenerek, Amerika'dan ...
Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Ağaç kökü yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı
Bilecik'te hıdrellez coşkusu
YEREL HABERLER Bilecik'te hıdrellez coşkusu
AK Parti heyeti Dodurga'da
YEREL HABERLER AK Parti heyeti Dodurga'da
Final yarışmasına katılmaya hak kazandılar
YEREL HABERLER Final yarışmasına katılmaya hak kazandılar
Minik öğrenciler hıdrellezi kutlamasında renkli görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Minik öğrenciler hıdrellezi kutlamasında renkli ...
Bilecik’te en çok ‘Veraset’ davası açıldı
YEREL HABERLER Bilecik’te en çok ‘Veraset’ davası açıldı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği çarptı, 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.