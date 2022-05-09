Bakan Yardımcısı Şensoy eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Bilecik'te bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şensoy Bilecik'teki eğitim çalışmaları hakkında bilgi alarak okullarda incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret eden Şensoy;İl Milli Eğitim Müdürü, birim amirleri ve müdürlük personeli tarafından karşılandı. Bilecik Eğitim Müfettişleri Başkanı, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle görüşen bakan yardımcısı Şensoy, akabinde Merkez İlçe ve Söğüt'te çeşitli okullarda incelemelerde bulundu.

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