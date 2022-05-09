Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı

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Bilecik'te seyir halinde olan cam yüklü tır alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyükİnegöl karayolunda seyir halindeki 42 AFA 452 plakalı tırın sürücüsü S.E., Mezitler mevkiine geldiğinde aracından dumanların yükseldiği gördü. Aracı hemen yolun sağ tarafına çeken sürücü yangın tüpüyle ilk müdahale yaptı. Alevler bir anda tüm aracı sararken, yangın iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Tır ve içindeki malzemeler kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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