Başhekim Arıkan ebelerle bir araya geldi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erkan Arıkan, hastanede hizmet veren ebeleri ziyaret etti.

Başhekim Erkan Arıkan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için hastane çalışanları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede hastanede hizmet vermekte olan ebeleri ziyaret eden Arıkan, ebelerle bir süre sohbet etti. Arıkan, "Sağlık sistemimizin vazgeçilmezleri arasında yer alan, her türlü zorluklara rağmen sabır ve özveri ile bu kutsal görevi icra eden, tüm ebelerimize, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.

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