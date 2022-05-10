Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitözü Gölpark kamp ve karavan turizminin cazibe merkezi oldu.

Eskişehir, Bursa, Kütahya, Afyon, Düzce, İstanbul, Sakarya, Adapazarı, Kocaeli, Yalova gibi yakın çevre illerden hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan, doğası ve eşsiz gölet manzarası ile birçok aktiviteyi bir arada içinde bulunduran Pelitözü Gölpark, sportif balık avı, kamp ve karavan severlerin uğrak noktası haline geldi. Havaların ısınmasıyla turizm sezonu da açıldığını anlatan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Pandemi'nin etkisiyle özellikle sakin, sessiz ve doğa ile iç içe alanların cazibesi arttı. Yaz turizminin yanısıra kamp karavan ve alternatif turizm aktivitelerinde yoğunluk olduğu gözlenmekte. Farklı ve yeni rotalar arayanlar için Pelitözü Gölpark özellikle hafta sonu için kamp ve karavan severlerin yeni adresi haline geldi. Kamp ve karavan için önemli olan güvenlik, temizlik, elektrik, su, belirlenen kamp ve karavan alanları gibi birçok unsuru içinde barındıran Pelitözü Gölpark, sadece bu amaçla değil ayrıca bisiklet turu, konaklama ihtiyacı, mescit, kahvaltı ve mangal alanları, iskele, yürüyüş alanları, kayık ve su aktivitelerine sahip olması ile ön plana çıkıyor. Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından son yapılan asfalt, yürüyüş alanları, ışıklandırma, otopark ve kamp karavan alanlarının düzenlenmesi ile karavan sayıları her geçen gün artıyor. Kamp ve karavan amaçlı Pelitözü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise; ailecek gelip konaklayabilinecek bir mekan olarak değerlendirerek bu alanın temiz ve bu güzelliğinin bozulmaması lazım" dedi.

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