Milletvekili Selim Yağcı'nın acı günü

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AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesi vefat etti.

Yaşlılığa bağlı 20 gündür Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Milletvekili Selim Yağcı'nın annesi Servet Yağcı (87) vefat etti. Anne Yağcı'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Cumalı Köyünde kılınacak cenaze namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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