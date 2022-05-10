Geleceğin teknoloji yıldızları Bilecik'te de yetişecek 55 ilde uygulanan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi ile öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak eğitim verilecek

Geleceğin Teknoloji Yıldızları’nı yetiştirmek amacıyla 55 ilde uygulanan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi dahilinde Bilecik'te de atölye açılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ortaklaşa çalışmasıyla Türkiye'de teknoloji alanında gelişimi amacıyla 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak kurumların bakanlıklar arasında işbirliği tesis edildi. Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan 4 önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye projesi hayata geçirildi. Projede şimdiye kadar 55 ilde 66 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurularak eğitimler başlatıldı. Proje dahilinde Bilecik'in de aralarında bulunduğu Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova, Zonguldak’ta yen atölyeler açılacak. Böylece, 81 ilde 100 Deneyap atölyesi hedefine ulaşılması planlanıyor.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak robotik kodlama, elektronik programlama, yapay zeka, siber güvenlik, nano teknoloji gibi alanlarda eğitim verilecek. Ayrıca öğrencilerin girişimcilik, düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Programa katılan öğrenciler bu süreçte hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma, hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edecek. Atölye programları ortaokul düzeyinde hali hazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap edecek.



Öğrenciler sınavla alınacak

Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulü, iki aşamalı seçme süreci sonunda yapılacak. Sürecin ilk aşaması olan yazılı seçme sınavı, esınav yöntemiyle 1 Haziran 26 Haziran tarihleri arasında seanslar şeklinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Ayrıntılı bilgiye www.deneyapturkiye.org internet adresinden ulaşılabilecek.

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