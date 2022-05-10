Engelli bireylerin gösterileri ayakta alkışlandı Vali Dr. Kemal Kızılkaya; "Engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar tüm insanların sorunudur"

Bilecik’te Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda engelli bireylerin gösterileri ayakta alkışlandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Bilecik Özel Eğitim Okulları öğrencileri tarafından Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda öğrencilerin gösterileri ve hazırladıkları sergi büyük beğeni topladı. Programa Vali Dr. Kemal Kızılkaya, katılırken, renkli anların yaşandığı gösteriyi öğrencilerin arasında izledi.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın gereği olduğunu ifade eden Vali Kızılkaya, “Engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar tüm insanların sorunudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimiz engelli vatandaşlarımızın bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler, insana ve topluma duyulan saygının ve çağdaş toplum olmanın gereğidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bilecik özel eğitim okulları öğrencileri tarafından hazırlanan birbirinden güzel gösteriler sahnelendi. Gösterilerin sonunda dev Türk bayrağı açılırken, katılımcılar öğrencileri ayakta alkışladı.

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