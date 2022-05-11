Özel öğrencilerde trafik eğitimi

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde öğrencilere, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde bilgilendirmeler yapılıyor.

Trafik Denetleme Büro Amirliğinin koordinesinde, Motorsikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Timi Komutanlığı personeli ile ile birlikte Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikten ‘trafikte yaya güvenliği ve okul servis araçlarında uyulması gereken kurallara’ dair ön bilgilendirme yapıldı. Bu hususlara dikkat çekici materyaller dağıtıldı. Devamında ise ekip araçlarına davet edilen özel öğrenciler ile görevli trafik personellerinin buluşmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinlik süresince özel öğrencilerin kolluk kuvvetleri ile kaynaşması sağlandı. Etkinliklerin hafta boyunca çeşitli alanlarda devam edeceği kaydedildi.

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