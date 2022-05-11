Gölpazarı'nda 36 kişi kan bağışında bulundu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'İyi ki Varsın Kan Dostum' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına büyük katılım oldu.

Ramazan ayı sonunda azalan kan stokları nedeniyle Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi yanında kan bağış aracına toplamda 36 kişi kan bağışında bulundu. Bilecik halkını ban bağış kampanyasına davet eden Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, "Her 4 saniyede, 1 ünite kana ihtiyaç duyulan ülkemizde her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini, kan bağışında bulunan insanlar belirliyor. Yürüttüğü diğer insani yardım çalışmalarının yanı sıra ülkemizin kan ihtiyacının tamamını gönüllülerden karşılamak üzere çalışan tek kurum olan Kızılay, azalan kan stoklarına dikkat çekiyor ve 'İyi ki Varsın Kan Dostum' kampanyasıyla tüm Türkiye’yi bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet ediyor. 2005 yılından itibaren Ulusal Güvenli Kan Temini programını yürüten ve hali hazırda ülke çapına yayılmış ağı ile ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 90’ını gönüllülerden aldığı kan bağışları ile karşılayan Türk Kızılay, Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi yanında kan bağış aracıyla kan bağış kampanyası düzenledi. Kampanya Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı nezdinde tüm kamu kurum kuruluşları ve halkın katılımı ile gerçekleşti. Kan bağışında bulunan 36 kişiye teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

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