Sokak ortasında 10 kişi tarafından dövüldü; o anlar kamerada

Cafer ELMAS/ BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te Muharrem M., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen 1 kişi ve 9 arkadaşı tarafından sokak ortasında dövüldü. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Muharrem M. darp raporu alarak şikayetçi oldu.
Bilecik´te yaşayan Muharrem M., geçen pazar saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasimbey Caddesi Şehitler Parkı önünde, daha önce kavga edip aralarında husumet olan 1 kişi ve 9 arkadaşı ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muharrem M., 10 kişi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü. Gruptan bazıları yere düşerek yaralanan ve baygınlık geçiren Muharrem M.´nin etrafındaki arkadaşlarını uzaklaştırdı. Vücudunda kırıklar olan ve hastaneden darp raporu alan Muharrem M., kendisini dövenlerden şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü şikayet üzerine soruşturma başlattı. Muharrem M.´nin 10 kişi tarafından dakikalarca dövüldüğü o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muharrem M.´nin husumetli olduğu kişi ile tartıştığı ardından çıkan kavgada ise 10 kişinin yere düşen Muharrem M.´yi tekmeleyip oradan uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-05-11 13:25:19
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