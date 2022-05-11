Bilecik'teki trafik kazasında ağır yaralan infaz ve koruma memuru hayatını kaybetti

Bilecik'te dün yaşanan trafik kazasında araç içinde sıkışarak ağır yaralanan infaz ve koruma memuru hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün; BilecikBozüyük D650 karayolu Kurtköy yol ayrımına gelemden meydana gelmişti. Karayolunda seyir halinde bulunan 56 AAD 557 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Altunç (56) aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol sağ tarafındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Muhammet Emin Altunç (49) sıkışarak yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Muhammet Emin Altunç yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı.



Geçici görevlendirmesine gidiyordu

Öte yandan Batman Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yapan Muhammet Emin Altunç'un, 6 ay geçici olarak görevlendirildiği Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gittiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.