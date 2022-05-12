Bilecik’te pedallara bisikletli ulaşımı artırmak ve temiz çevre için basıldı

Bilecik’te düzenlenen Ayva Çiçeği Bisiklet Turu'nda pedallara, bisikletli ulaşımı artırmak ve temiz çevre için basıldı.

Bilecik Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde Ayva Çiçeği Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Turizm noktalarının tanıtılması, bisikletli ulaşımın artırılması ve doğanın korunmasına yönelik farkındalığın sağlanması amacıyla düzenlenen bisiklet turuna, onlarca bisikletli katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte bisikletliler, Cumhuriyet Meydanında bir araya geldikten sonra Yaşayan Şehir Müzesi, tarihi belediye binası ve Şeyh Edebali Türbesi güzergâhında şehir turu yaparak, tarihi yerler hakkında bilgi sahibi oldu. Bisikletli kullanımının faydalarının anlatıldığı etkinlikte çocuklara bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar da anlatıldı.



"Amacımız bisikletle gezerek ilimizi tanıtmaktır"

Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, Bilecik Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde bisiklet turu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız hem bisiklet kullanımını artırmak hem de ilimizin güzelliklerini ve tarihi yerlerini bisikletle gezerek anlatmak ve göstermektir. Aynı zamanda turistik alanların bisiklet ile de gezilebileceğini göstermektir. Bir diğer önemli hedefimiz de trafikte bisikletlilerin de olduğu bilincini oluşturmaktır’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan bisikletle yapılan kent turunda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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