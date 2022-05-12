Engelli gençlere asker eğlencesi düzenlendi Ellerine kına yakılan gençler gönüllerince eğlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde vatani görevini yapmak isteyen engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi.

Osmaneli Engelliler Dayanışma ve Yardımseverler Derneği tarafından, bir süre sonra Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında bir günlük vatani görevini yapacak engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi. Dernek Başkanı Özden Karip ve asker aileleri gençlerin avuçlarına kına yaktı. Kına eğlencesine aileleriyle katılan gençler, türkü söyleyip gönüllerince eğlendiler. Karip, Osmaneli'nde 4 engelli bireyin bu yıl 1 günlüğüne askerlik yapacağını ifade ederek, "Engelli bireylerin vatan savunmasında en ön saflarda olma arzusunu taşıyorlar. Bu tür etkinliklerin onlar için çok önemli. Engelli vatandaşlarımız çeşitli engellerinden dolayı askerlik vazifelerini yerine getiremiyor ancak bu uygulama ile her yıl onların 1 gün de olsa askerlik günü oluyor. Gidip vatani görevini yapıyorlar. Onun öncesinde biz de böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

Konuşmaların ardından dernek başkanı ve asker aileleri tarafından askere gidecek gençlere kınalar yakıldı. Program sonunda Kaymakam Yüksel Ünal gençlere günün anısına çeşitli hediye takdim etti. Ardından programında bir araya gelen engelli vatandaşlar müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Osmaneli Belediyesi Göksu Düğün Salonundaki programa, Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in eşi Tomris Gedik Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş, Engelliler Dayanışma Ve Yardımseverler Dernek Başkanı Özden Karip, iş insanları ve asker aileleri katıldı.

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