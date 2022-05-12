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2 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası can pazarı yaşanmış Bilecik'teki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

İHA

2 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası can pazarı yaşanmış Bilecik'teki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Bilecik'te bir demir çelik fabrikasında dün gece yaşanan 2 işçi hayatını kaybetmesine, 1 işçinin de yaralanmasına sebep olan patlama güvenlik kamerasını an ve an yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Poyra köyü sınırları içindeki Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Bilecik Demir Çelik Fabrikası'nda dün gece 01.30 sularında henüz tespit edilemeyen bir nedenle kazan patlaması yaşandı. Yaşanan patlamada vücutlarında yanık oluşan Gökhan Taştan isimli işçi hafif, Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumu hafif olan Gökhan Taştan Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine, ağır olan Ali Gündoğan ve Enver Güler Eskişehir ve Bursa'ya sevk edildi. Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan patlama anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama öncesi 3 işçi alevlerin bulunduğu kazanın yanında görünürken, birden bire büyük bir patlama oluyor. Bir işçi alevler içinden olay yerinden kaçtığı görünürken, patlama sonrası tüm bölüm alevler içinde kalıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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