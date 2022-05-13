Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz (3)

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ŞENLİKLERE KATILDILAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozüyük ilçesindeki tesis açılışının ardından kent merkezine geçerek Şeyh Edebali Türbesi´ni ziyaret etti. Daha sonra Gölpazarı'nı Tanıtma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği Hıdırellez şenliklerine katılan 2 bakan, pilav dağıttı. İki bakana Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da eşlik etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bilecik Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS

2022-05-13 15:32:39



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