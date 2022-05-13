Rektör Beydemir, Vitra Karo Üretim Tesisi açılışına katıldı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Vitra Karo Üretim Tesisi Açılışına katıldı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun en büyük iş alanını oluşturan yapı ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin karo sektöründe ihracat şampiyonu Vitra Karo A.Ş.’nin Bilecik Bozüyük’teki tamamlanan yeni tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, VitrA Karo A.Ş. CEO’su Hasan Pehlivan ve davetliler katıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'de davetliler arasında yer alırken, "İlimizdeki üretim kapasitesine büyük katkılar sağlayacak tesisin, Vitra firması başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.