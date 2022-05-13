Engelsiz Çocuk Festivali ile engellere meydan okudular

Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve özel okulların da katıldığı Engelsiz Çocuk Festivalinde engellere meydan okundu.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen ve Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, Bilecik Bedensel Engelliler Derneği, Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciliği ve özel okullar işbirliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar boyama yaptı, müzik eşliğinde dans etti ve yarışmalar düzenledi. Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı da gerçekleştirilen programa katılarak, ailelerle bir araya geldi.

‘’Özel gereksinimli bireylere desteğimiz sürecek’’

Etkinlik hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylere desteklerinin süreceğini belirtti. Engellerin aşılması ve farkındalığın sağlanması için düzenlenen bütün etkinliklerde yer almaya çalıştıklarını kaydeden Başkan V. Subaşı, düzenlenen programın bütün paydaşlarına teşekkür etti.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Ulu Volkan etkinlik hakkında verdiği bilgide; ‘’1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısı ile Cumhuriyet meydanında bir araya geldik. Engellerin nasıl aşılacağı ve neler yapmamız gerektiği hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Talep ve görüşlerimizi ilgililere aktarma imkanı bulduk. Son derece güzel bir aktivite oldu. Bu anlamda bizlere katkı veren tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, renkli ve güzel görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklara pamuk şeker ve rüzgar gülleri dağıttı, hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinlikte ayrıca özel okul ve üniversite öğrencileri, çocukların yüzlerini boyadı, oyunlar oynadı.

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