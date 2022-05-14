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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te özel çocuklar için sera oluşturuldu

İHA

Bilecik'te özel çocuklar için sera oluşturuldu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda özel eğitim öğrencileri için oluşturulan seranın açılışını yaparak öğrencilerle birlikte fide dikti.
Bilecik Valiliği tarafından özel eğitim öğrencilerinin sebze ve meyve yetiştirerek doğayı tanımaları ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunda sera oluşturuldu. Seranın açılışını özel eğitim öğrencileriyle birlikte yapan vali Kızılkaya, Engelliler Haftası nedeniyle pek çok etkinlik yaptıklarını ifade etti. Açılışta konuşma gerçekleştiren Vali Kızılkaya; “Özel yavrularımızın velileriyle ve öğretmenleriyle birlikte onlara ait olan özel bir serada hem bitki yetiştirmelerini hem de üretmeyi öğrenmelerini hedefledik. Amacımız onlara rahat bir alan oluşturmak. Her etkinliğimizde engelli bireylerimizin ve ailelerinin yanlarında olduğumuzu ifade etmeye çalıştık. Evlatlarımızla birlikte bu serada yetiştireceğimiz lezzetli sebzeleri hep birlikte tadacağız inşallah. Devletimiz engelli bireylerimizin eğitimi, sağlığı ve sosyal ihtiyacı için ne gerekiyorsa yapmaktadır” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Seranın açılışının yapılmasının ardından Vali Kızılkaya, öğrencilerle birlikte serada fide dikti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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