Yaşar Musaoğlu Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı yapıldı

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Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu’nda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı açılışı yapıldı.

Törene Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yaşar Musaoğlu Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları projeler, ziyaretçiler tarafından tek tek gezilerek öğrencilerin çalışmalarına ilişkin sunumları dinlendi.

Törende öğrencilerin sunumlarını dikkatle dinleyen Kaymakam Tuncer öğrencilere başarılarının devamını dileyerek tebrik etti.

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