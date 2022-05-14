Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla başladı

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri, bisiklet turuyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen çocuk ve gençler, marşlar eşliğinde bisikletleriyle şehir turu yaptı. Bisiklet kullanımının artması ve çevrenin korunması yönünde farkındalığın oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli ve güzel görüntüler oluştu. Katılımcılar da düzenlenen bisiklet turuna katılmaktan mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Bisiklet turu, katılımcılara dondurma ve su ikramının ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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