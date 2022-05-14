Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te motosikletiyle dereye düşen şahsın cansız bedenini, 25 metre uzaklıkta oğlu tarafından bulundu.

Kaza, akşam saatlerinde Merkez Başköy Köyü Galanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu Deresi üzerinden geçen 73 yaşındaki Salim Yeşil, kullandığı 11 AV 655 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalara katılan Salim Yeşil’in oğlu, babasının cansız bedenini kaza yerinden 25 metre uzakta buldu. Yaşlı adamın boğularak öldüğü tespit edilirken, kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.