Gençlik turnuvaları renkli görüntülerle başladı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası, birbirinden güzel aktivitelerle renkleniyor.

Etkinlik çerçevesinde Muhsin Yazıcoğlu Spor ve Yaşam alanında bir araya gelen sporseverler, tatlı rekabetin içinde yer aldı. Gençlik Turnuvası'nda voleybol, street ball, ayak tenisi karşılaşmalarını gerçekleştiren sporcular kıyasıya yarıştı. 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek final karşılaşmaları ile sona erecek turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verilecek.

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