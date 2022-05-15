Metruk evdeki yangın korkuttu

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Bilecik’te metruk bir evde çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere Bilecik merkeze bağlı Deresakarı köyünde Mehmet Yavuz’a ait metruk evde bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Köylüler durumu hemen 112’ye haber verirken, dumanlar alevlere dönüştü. Kısa sürede alevler metruk evi sararken, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. İlk inceleme yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, yaralanan olmadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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