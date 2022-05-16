Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe’de bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı

Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe'de bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yeni bitki takviyesi yaptı, budama ve temizlik çalışmasını gerçekleştirdi.

Kentin birçok noktasında bahar mevsimi çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, orta refüjler, dinlenme alanları başta olmak üzere birçok mahallede faaliyetlerini sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ayrıca orta refüjler, dinlenme alanları başta olmak üzere birçok mahallede faaliyetlerini sürdürürken Dikey Bahçe'de sulama ve ışık sistemlerine yönelik bakım ve onarım çalışmalarını da yerine getirdi.

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