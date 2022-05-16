Genç Fenerbahçeliler sezonun son iç saha maçında takımını yalnız bırakmadı

Bilecik Genç Fenerbahçeliler ve Bilecik Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler sezonun son iç saha maçına gittiler.

Türkiye Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37'inci hafta müsabakası olan FenerbahçeFatih Karagümrük maçı 00'lık skorla sonuçlandı. Sezonun bitimine 1 hafta kala evinde oynadığı son maça Bilecik'ten taraftarlar akın etti. Genç Fenerbahçeliler Başkanı Alper Badak ve Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Başkanı Şerif Demirkan Demir öncülüğünde bir otobüs taraftar maça giderek, takımını desteklerdi.

Maç ardından 00'lık skor üzüldüklerini anlatan Alper Badak, "Bu sezon sonradan açılarak 13 haftadır mağlup olmuyorduk. Son 7 haftadır galibiyet serimizi geçen hafta Beşiktaş ve bu haftada Fatih Karagümrük berabere kalarak devam etti. Takımımız iç sahada oynadığı son maçında yalnız bırakmadık. Son haftada Yeni Malatya deplasmanın galip gelerek, Şampiyonlar Ligi Elemelerine katılarak, ülkemizi iyi bir şekilde temsil edeceğimize inanıyorum"

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