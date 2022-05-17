Müftü Ölmez Kur’an kursu inşaatında incelemelerde bulundu

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, uzun zamandır yapımına devam edilen Yesilkent Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Ölmez, bir hayırsever vatandaşı çatı kapatma işini üstlendiğini ve kapatma işleminde sona gelindiğini ifade etti. Müftü Muammer Ölmez, “İnşallah kısa zamanda Bozüyük halkımızla birlikte yurtiçi ve yurtdışından tüm hayırseverlerimizin hayırlarıyla kursumuzun geri kalan kısmını da bitirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Kur’an kursu inşaatı çalışanlarına kolaylıklar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.