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Miniklerin meyve defilesi Çocukların çilek fidesi dikme yarışmasıyla başlayan rekabet, meyve defilesiyle devam etti

İHA

Bilecik'te anaokulu öğrencilerin çilek fidesi dikme yarışmasıyla başlayan rekabeti, meyve defilesiyle devam etti. Miniklerin defilesinde renkli görüntüler oluştu.

Miniklerin meyve defilesi Çocukların çilek fidesi dikme yarışmasıyla başlayan rekabet, meyve defilesiyle devam etti

Bilecik'te anaokulu öğrencilerin çilek fidesi dikme yarışmasıyla başlayan rekabeti, meyve defilesiyle devam etti. Miniklerin defilesinde renkli görüntüler oluştu.
Bilecik'te eğitim veren özel bir anaokulu "Minik Eller Toprağa Dokunuyor" projesi çerçevesinde bir takım etkinler düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Mor Mavi Eğitim Kurumları sahibi Aliye Ayaz, kurum müdürleri ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın konuşmasıyla devam etti. Ardından minikler en çabuk çilek fidesi etme yarışmasını yaptı. Kıyasıya yarışan minikler renkli görüntülere sahne oldu. Ardından üzerinde Türkiye'de yetişen meyvelerin resimleri bulunduğu kartonlarla bir de defile yapan minikler, ardından canlandıkların meyveleri tanıttılar. Program, katılımcılara ikramlarla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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