Milli sporcu Dart Şampiyonasından madalya ile döndü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Dart kursiyeri ve milli sporcu Mustafa Kılıçkaya, Ankara'da yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonasında aldığı derecelerle bir büyük başarıya daha imza attı.

Şampiyonanın 6. sıralama Turnuvası ve Ustalar Turnuvası ile 20212022 Dart sezonu tamamlanmış oldu. Turnuvaların ilk gününde Milli sporcu Mustafa Kılıçkaya Genç Erkekler kategorisini 1‘inci olarak tamamladı. Almış olduğu bu derece ile Türkiye sıralamasındaki yerini koruyarak Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu oldu. Turnuvaların son gününde Ustalar Büyük Erkekler kategorisinde de yarışan Milli sporcu Mustafa Kılıçkaya, bu turnavada da 1’inci oldu. Sezon boyunca aldığı puanlar sonucunda ise sezonu Büyük Erkekler Türkiye 4’cüsü olarak bitirdi.

Turnuvalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Dart Milli Takım antrenörü Özlem Torunlar, “Bilecik ilimizi temsilen sezon boyunca 6 adet şampiyonaya katıldık. Bu zorlu süreçte Mustafa aldığı puanlarla Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, bir üst kayegori olan Büyük Erkekler kategorisinde ise Türkiye 4’cüsü olmayı başardı. Son turnuvadaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken milli sporcumuz oynadığı 8 maçın yedisinde rakiplerine leg (set) vermeden 30 gibi net bir skorla, final maçında ise bir leg (set) kaybeden sporcumuz final maçınıda 31 skorlarla kazanarak altın madalyaya ulaştı. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı oldu. Bu süreçte destekleri ile her zaman yanımızda olan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yasin Özdemir'e, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam'a teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah bu sene uluslararası arenada da ülkemizii ve şehirimizi en iyi şekilde temsil edip, madalya haberlerimizi paylaşacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.