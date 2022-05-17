Heyecan uyandıran buluntular ziyarete açılacak 8 bin 600 yıllık 3 delikli flüt ve aynı döneme ait koyun heykeli üzerindeki parmak izi sergilenecek Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan; "Serginin en önemli eseri ise 8 bin 600 yıllık bir flüt" "İnhisar Gedikkaya İn Mağarasında günümüzden yaklaşık 16 bin 500 yıl öncesine ait Epi Paleolitik Dönem'de ilk yerleşim yeri çıktı"

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Bahçelievler Neolitik Dönem Kazısı ve Gedikkaya İn Mağarası kazı eserleri görücüye çıkacağını belirterek, "İlk kez ziyaretçiyle buluşmaya başlayacağı serginin en önemli eseri ise 8 bin 600 yıllık bir flüt. Anadolu’da çok az örneğini bildiğimiz, Batı Anadolu’nun en eski müzik aleti olan 3 delikli flütün ilgi çekmesi bekleniyor" dedi.

İl Müdürü Bircan, Arkeolojik literatüre ’Bilecik Adamı’ olarak geçen ilk Bilecikli çiftçinin yanında 11 farklı bireye ait insan kalıntısının bulunduğu arkeolojik kazılar sonrasında ortaya çıktığı söyledi. Batı Anadolu’nun en eski çiftçileri olan Bahçelievler sakinlerinin binlerce yıl önce günlük hayatlarında kullandıkları eşyaların ilk kez ziyaretçiyle buluşmaya başlayacağı serginin en önemli eseri ise 8600 yıllık bir flüt olduğunu anlatan Bircan şunları söyledi;

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Bilecik Arkeoloji Müzesi Başkanlığında, Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi destekleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan’ın kazı başkanlığında ve Sezer Seçer Fidan’ın arazi sorumlusu olduğu bir ekip tarafından sürdürülen Bahçelievler yerleşmesinde 2019 ve 2021 yılı kazı sezonları sırasında bir önemli obje meydana çıktı. Günümüzden 9000 yıl öncesine ait seramik kaplar, kemik aletler ve yontma taş buluntular ve pişmiş toprak eserler ilk kez Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlıyor. Arkeolojik literatüre ‘Bilecik Adamı’ olarak geçen ilk Bilecikli çiftçinin yanında 11 farklı bireye ait insan kalıntısının bulunduğu arkeolojik kazılar sonrasında, Batı Anadolu’nun en eski çiftçileri olan Bahçelievler sakinlerinin binlerce yıl önce günlük hayatlarında kullandıkları eşyaların ilk kez ziyaretçiyle buluşmaya başlayacağı serginin en önemli eseri ise 8 bir 600 yıllık bir flüt. Anadolu’da çok az örneğini bildiğimiz, Batı Anadolu’nun en eski müzik aleti olan 3 delikli flütün ilgi çekmesi bekleniyor. Bahçelievler Kazısında bulunan seramik kapların ve mermer baltaların bölgenin en eskileri olduğu düşünüldüğünde seramik ve mermer ile ünlenen Bilecik’in binlerce yıldır bu iş kollarında ne kadar uzman oldukları da sergi sayesinde yakından anlaşılabilecek. Ayrıca bir koyun heykelciği üzerinde, bu eseri yapan ustanın 8 bin 600 yıllık parmak izi de ilk kez sergilenecek."



"Günümüzden önce yaklaşık 16 bin 500 yıl öncesi Epi Paleolitik Dönem'de ilk yerleşim yeri çıktı"

Bircan, bunun yanı sıra Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan Gedikkaya İn Mağarasında yapılan kazı ve kurtarma çalışmalarında da önemli objeler çıktığı anlatarak, "Günümüzden önce yaklaşık 16 bin 500 yıl öncesi Epi Paleolitik Dönem'de ilk yerleşimler oluşan, insanların dünya üzerinde dolaşmaya başladığı ve yerleşik düzene geçtikleri ilk yerlerden biri olarak kabul gören alanda yine Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilecik Arkeoloji Müzesi başkanlığında ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sarı'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmala ortaya çıkarılan eserler de Müzeler Haftası dolayısıyla Bilecik Müzesi içerisinde hazırlanan bölümde görücüye çıkacak. Tüm halkımızı bekleriz" dedi.

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