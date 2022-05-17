‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ üye seçimleri yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üye seçimleri yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin olağan genel kurul toplantısı Kaymakam Adem Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Seçim öncesinde İl Genel Meclis (İGM) üyeleri Mesut Çetin ve Hüseyin Elmas ile muhtarlardan Hayati Huylu, Sadettin Akkaya, Necati Kurt ve Beytullah Gül adaylığını açıkladı. Kapalı oylama usulü yapılan ve adeta kıran kıran geçen seçimlerin ardından İGM üyeleri Mesut Çetin 34, Hüseyin Elmas 33 oy aldı. Bu sonuçla İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Hüseyin Elmas Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyesi oldu.

Birlik Encümen üyeliğine aday olan muhtarlardan Cihangazi Köyü Muhtarı Hayati Huylu 22, Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya ise 21 oy alarak birlik encümeninin asil muhtar üyeliğine seçildi. Karabayır Köyü Muhtarı Necati Kurt ve Göynücek Köyü Muhtarı Beytullah Gül de birlik encümeninin yedek muhtar üyeliğine seçildi.

Toplantı, üye seçimlerinin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi.

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