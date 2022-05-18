Dünya 3'üncüsüne ilk tebrik Vali Kızılkaya'dan geldi

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Bilecik tarihinde ilk kez Gymnasiade yarışmalarına katılarak Dünya 3’üncüsü olan Oruç Ünal’a ilk tebrik Vali Kemal Kızılkaya’dan geldi.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen 20212022 Gymnasiade Yarışmaları 14 Mayıs’ta Fransa’nın Normandiya kentinde başladı. Yarışmada milli takım formasını terleten Bilecikli genç atlet Orçun Ünalan, 100 metre yarışlarında 10,68’lik derecesiyle dünya 3’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ünalan Gymnasiade tarihinde Türkiye’ye 100 metrede madalya getiren ilk isim olarak tarihe geçti.

Başarısıyla adını tarihe yazdıran Oruç Ünalan’a ilk tebrik ise Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’dan geldi. Vali Kızılkaya başarılı sporcuyu ziyaret ederek tebriklerini iletti.

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