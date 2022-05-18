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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya 3'üncüsüne ilk tebrik Vali Kızılkaya'dan geldi

İHA

Dünya 3'üncüsüne ilk tebrik Vali Kızılkaya'dan geldi

Bilecik tarihinde ilk kez Gymnasiade yarışmalarına katılarak Dünya 3’üncüsü olan Oruç Ünal’a ilk tebrik Vali Kemal Kızılkaya’dan geldi.
Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen 20212022 Gymnasiade Yarışmaları 14 Mayıs’ta Fransa’nın Normandiya kentinde başladı. Yarışmada milli takım formasını terleten Bilecikli genç atlet Orçun Ünalan, 100 metre yarışlarında 10,68’lik derecesiyle dünya 3’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ünalan Gymnasiade tarihinde Türkiye’ye 100 metrede madalya getiren ilk isim olarak tarihe geçti.
Başarısıyla adını tarihe yazdıran Oruç Ünalan’a ilk tebrik ise Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’dan geldi. Vali Kızılkaya başarılı sporcuyu ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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