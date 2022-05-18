Bilecik'te konut satışları yüzde 50 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2022 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,8 oranında arttı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2022 Nisan ayında, 2021 Nisan ayına göre yüzde 48,8 oranında artarak 305 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2022 Nisan ayında konutların 117 adedi ilk defa (ilk el satış), 188 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 305 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,1 oranında artarak 121 adet, diğer satışlar ise yüzde 26 oranında artarak 184 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 121 konutun 46 adedi ilk satış, 75 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2022 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 058 oldu.

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