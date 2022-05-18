Atatürk ve Türk Bayrağı sevgisini kavanozlara işlediler

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Yaşayan Şehir Müzesi’nde bir araya gelen çocuklar, Atatürk ve Türk bayraklarıyla kavanoz süslediler.

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinliklerinde çocuklar, hem eğlendiler hem öğrendiler. Yapıştırma kağıtlarıyla kavanozları süsleyen öğrenciler, su dolu kavanozlara mum koyarak yaktılar.

"Atatürk ve Türk bayraklı yapıştırma kağıtlarını kullanarak, kavanozları süsledik"

Yaşayan Şehir Müzesi Görevlisi Arkeolog Ebru Akgül, gerçekleştirilen etkinlik hakkında verdiği bilgide; "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Yaşayan Şehir Müzesi’nde çocuklarımızla bir araya geldik. Gençlik haftası dolayısıyla Atatürk ve Türk bayraklı yapıştırma kâğıtlarını kullanarak, kavanozları süsledik. Daha sonra kavanozlara su doldurduk ve mumlarını yaktık. Güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu’’ ifadelerini kullandı.

Çocuklar da aktiviteye keyifle katıldıklarını belirterek, müze görevlilerine teşekkür etti.

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