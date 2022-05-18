Eskişehir LÖSEV’den Başkan Bakkalcıoğlu’na teşekkür ziyareti

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Eskişehir İrtibat Ofisi’nden İl Koordinatörü Yelda İlker, beraberindeki LÖSEV yetkilileri ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden LÖSEV yetkilileri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu’na LÖSEV tarafından Ramazan Ayı'nda “Önce Çocuklar İyileşsin” sloganı ile gerçekleştirilen kampanyaya sunulan desteklerden dolayı teşekkür eden LÖSEV yetkilileri Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Eskişehir İrtibat Ofisi’nden İl Koordinatörü Yelda İlker, İl Koordinatör Yardımcısı Meltem Namdar Durulgan, Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, Aktif İletişim Personeli Fatmanur Ağdacı ve Sosyal Hizmet Personeli Neslihan Ağırcan teşekkür sertifikası takdim ettiler. Ziyaretin sonunda misafirlerinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bakkalcıoğlu, her zaman yanlarında ve destekçileri olduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

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