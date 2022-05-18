Osmaneli'nde başarılı polislere takdir belgesi verildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, görevlerine dair özverili çalışmalara imza atan İlçe Emniyet Müdürü ve 4 adli kolluk görevlisi cumhuriyet savcıları tarafından ödüllendirildi

İlçe Adliye binasında düzenlenen başarı belge törenine, Cumhuriyet Savcıları Caner Özler, Onur Can Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, polis memurları Bünyamin Yılmaz, Mustafa Demir ve Naifi Aslan katıldı. Cumhuriyet savcıları Emniyet Müdürü ve 4 emniyet personeline ‘Takdir Belgesi’ ile taltif edip, adli kolluk görevleri başta olmak üzere özverili ve titiz çalışmalarından dolayı kutladı.

Cumhuriyet savcıları Caner Özler ve Onur Can Sezer ”İlçemizin huzur ve güvenini sağlanmasında kendi sorumluluk alanlarında adli kolluk görevleri başta olmak üzere özverili çalışmaları ve örnek davranışlarından dolayı Emniyet Müdürümüzü ve polis memurlarımızı takdir belgesi ile takdir edilenleri ve tüm polis memurlarına görevlerinde başarılar diliyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.