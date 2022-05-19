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Bilecik Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi’nde el emeği göz nuru ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde yaygın eğitim haftası etkinliklerinin son gününde, kurumda yıl boyunca devam eden giyim ve el sanatları kurslarına devam eden kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan el sanatları sergisi açıldı. Açılışı gerçekleştiren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınları verdiği emeklerden dolayı tebrik etti. Serginin açılışının ardından Başkan Tekin, çalışmaların yer aldığı bölümleri gezerek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgiler aldı.

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