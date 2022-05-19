Bilecik'te 19 Mayıs kutlamaları başladı

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Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Kutlamalar çerçevesinde ilk etkinlik Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in çelenk sunmasıyla başladı. Burada gerçekleştirilen törene Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve protokol üyeleri katıldı. Çelenk sunumunun ardından Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın da katılımıyla kutlamaların devam edeceği Atatürk Kapalı Spor Salonu'na doğru 'Gençlik Yürüyüşü' yapıldı. Kutlamalar gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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