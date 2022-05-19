Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bazı parti ve STK'lar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Bozüyük Dostları Derneği, Emekli İşçiler Derneği ve Hacı Bektaşı Veli Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İhsan Esel ve parti teşkilatı, Memleket Partisi İlçe Başkanı Şükrü Çetiner ve parti teşkilatı ile Atatürkçü Düşünce Derneği, Bozüyük Dostları Derneği, Emekli İşçiler Derneği ve Hacı Bektaşı Veli Derneği yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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