El hijyenine dikkat çekmek için stant kuruldu

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farkındalığı artırmak amacıyla ‘El Yıkamak Hayat Kurtarır’ temalı etkinlik düzenlendi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘El Yıkamak Hayat Kurtarır’ sloganıyla stant kuruldu. El yıkama ile ilgili broşürlerin yer aldığı stantta sağlık çalışanları tarafından hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte hijyenin önemine vurgu yapılırken hasta yakınları ve hastaneye gelen vatandaşlara dezenfektan ve çeşitli hediyeler verildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erhan Arıkan konuya ilgin yaptığı açıklamada, “Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere direnç gelişmesinin önlenmesinde en önemli basamak el hijyenidir” dedi.

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