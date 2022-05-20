Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı

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Bilecik'te bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; BilecikOsmaneli karayolunda A.T.'in kullandığı 59 ABS 286 plakalı tır, Vezirhan mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak, yan yola devrildi. Kazada araç sürücüsü A.T. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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