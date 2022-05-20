Kara kalem resim sergisi açıldı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Resim Kursu usta öğreticisi ve kursiyerleri tarafından hazırlanan kara kalem resim sergisinin açılışı yapıldı.

Bir AVM’de düzenlenen serginin açılışı Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve belediye başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi. Halk Eğitimi Merkezi Resim Kursu Öğretmeni Ferda Tankuş ve kursiyerleri tarafından hazırlanan kara kalem resim sergisinde 71 eserin yer aldığı ve 3 gün süreyle açık kalacağı belirtildi.

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