Sigarayı bırakana çekilişle `çeyrek altın´ hediye



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te İl Sağlık Müdürlüğü, `bırak kazan´ adını verdikleri kampanyayla, sigara bırakanlar arasında çekilişle 4 kişiye çeyrek altın hediye edileceğini açıkladı. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya da kampanyaya destek vererek, "Esasen biz hemşehrilerimize altın kazanmayı değil hayatlarını, sağlıklarını kazanmayı vadediyoruz" dedi.

Bilecik Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, 31 Mayıs dünya tütünsüz günü etkinlikleri kapsamında sigara bıraktırmayı özendirmek ve farkındalık yaratmak için kampanya başlattı. Bu kapsamında `bırak kazan´ adı verilen kampanyada sigarayı bırakıp 1 ay süreyle sigara içmeyenler ve diğer tütün ürünlerini kullanmayanlar arasında yapılacak kura ile 4 kişiye çeyrek altının hediye edileceği açıklandı. Kampanyaya katılanlara bir ayın sonunda İl Sağlık Müdürlüğü´nce kan ve solunum testi yapılacağı belirtilirken, sigarayı bıraktıklarına dair en az bir şahit göstermeleri istenecek. Başvuruların ise Bilecik Valiliği internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

`ALTIN DEĞİL HAYATLARINI KAZANMAYI VADEDİYORUZ´

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, bir ay sigara içmeyenlerin bağımlılıktan büyük ölçüde kurtulduğunu ifade ederek, "Kampanya vesilesiyle ilimizde sigara içenler arasında birbirlerine destek olabilecekleri olumlu psikolojik bir iklim ve tatlı bir rekabet ortamı oluşturmak istiyoruz. İlimizde böyle bir kampanya başlatarak hemşehrilerimizin bu bağımlılıktan kurtulmalarına vesile olmak istiyoruz. Süreç sonunda çekilecek kurayla belirlenecek, istikrar ve azim göstererek sigarayı bıraktığı kan ve solunum testi sonuçları ile beraber şahitlerle de teyit edilecek, 4 şanslı hemşehrimize sembolik bir ödül olarak çeyrek altın hediye edeceğiz. Esasen biz hemşehrilerimize altın kazanmayı değil hayatlarını, sağlıklarını kazanmayı vadediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-05-20 15:42:52



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