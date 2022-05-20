81 ilden 800 öğrenci Söğüt'te bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü projede 81 ilden öğrencilerin katıldığı ‘Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi’ çerçevesinde 800 öğrenci Bilecik'e geldi.

Mehter takımının gösteri sunduğu programda Prof. Dr. Tufan Gündüz ‘Osmanlı İmparatorluğu’ başlıklı söyleşide konuştu. Sırasıyla Ertuğrulgazi Türbesi, Hamidiye Külliyesi ve Kuyulu Mescit'i ziyaret eden öğrenciler, Söğüt'e hayran kaldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonunda düzenlemiş olduğumuz bu programda sizleri şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin ve 600 yıl 7 kıtada hüküm süren bir çınarın, Osmanlı İmparatorluğunun doğduğu topraklara hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Bilecik'in bir obadan dünyaya adaletle hükmeden bir cihan devletinin temellerinin atıldığı bir şehir olduğunu ifade eden Özdemir, “Burada sizler için tertip etmiş olduğumuz programın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu gezi ile siz gençlerimizi tarihimizdeki önemi çok büyük olan medeniyet mirasımızla buluşturmak istedik” dedi.

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