Başkan Bakkalcıoğlu, Baharözü sakinleriyle görüştü

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Baharözü mevkiinde ikamet eden mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, kendisini ziyarete gelen Çarşı Mahalle Muhtarı Fatih Uçaş ve Baharözü mevkiinde ikamet eden mahalle sakinleri ile görüşerek sohbet etti. Mahallenin sorunları, istek ve taleplerin değerlendirildiği görüşmede fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.