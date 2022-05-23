Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu; 2 yaralı

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinden Eskişehir istikametine seyir halindeki 26 AV 507 plakalı otomobil sürücüsü İ.Ö. Oluklu Köyü girişinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafındaki şarampole uçtu. Kazada araç sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Ş.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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