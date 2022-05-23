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Bilecik'te yaşanan rüşvet olayı an ve an güvenlik kamerasına yansıdı Bilecik'te yaşanan rüşvet olayın iddianamesi hazırlandı 3 kişiye 3 yılla 7 yıla kadar yargılanabilir

İHA

Bilecik'te yaşanan rüşvet olayı an ve an güvenlik kamerasına yansıdı Bilecik'te yaşanan rüşvet olayın iddianamesi hazırlandı 3 kişiye 3 yılla 7 yıla kadar yargılanabilir

Bilecik'te geçtiğimiz şubat ayında yaşanan rüşvet olayı an ve an güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan 2'si kurum müdürü 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Olay; 15 Şubat günü Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelmişti. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 6 buçuk dönüm 2 arazi için rüşvet talep edildiği gerekçesiyle Söğüt Cumhuriyet Savcılığına başvurmuştu. İhbar üzerine harekete geçen Söğüt Cumhuriyet Savcılığı Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipler rüşveti isteyen arazinin kamulaştırılması amacıyla görevlendirilen Bilecik Muhasebat Müdürlüğünde görevli bulunan ve hazine tescillisi olarak görevlendirilen avukat Alptekin Yörükoğlu'na teknik takibe aldı. Alptekin Yörükoğlu'na Belediye avukatı Ahmet Çağlar İspir'den 6 buçuk dönüm 2 arazinin değerinin olduğundan daha düşük göstereceğini iddia ederek ilk olarak 600 bin, ardından Belediye avukatı Ahmet Çağlar İspir'in bu paranın çok olduğunu söylemesi üzerine 450 bin liraya kadar indi. Belediye avukatı Ahmet Çağlar İspir, Söğüt Cumhuriyet Savcılığı tarafından organize edilen bir kafeteryada buluştu. Belediye avukatı Ahmet Çağlar İspir daha önceden seri numaraları alınmış 450 bin TL para olan çantayı Alptekin Yörükoğlu oturduğu masadan altına koydu. İkili kısa süre sohbetinin ardından belediye avukatının mekandan ayrılmasının ardından ekipleri harekete geçti. Alptekin Yörükoğlu, içinde 450 bin TL olan çantayla birlikte kıs kıvrak yakalandı. Yapılan incelemeler sonrasında şahsın parayı aldıktan sonra Söğüt Mal Müdürü Süleyman Akar'ı arayarak, "Beni buradan aldır", 3 dakika sonra Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Yönter'i ayarak, "Teslimat Geldi" dedi.

Operasyonu derinleştirdi
Söğüt Cumhuriyet Savcılığına bu konuşmaların ardından operasyonu derinleştirerek, ikilinin ifadesine başvurdu. İkili alınan ifadelerine ardından serbest kalırken, avukat Alptekin Yörükoğlu 17 Şubat tarihinde tutuklanarak, 16 Mart günü tahliye oldu.
Avukattan Bilecik Muhasebat Müdürlüğü adına banka hesabı açtırmış
Ardından Söğüt Cumhuriyet Savcılığının detaylı araştırmalarının ardından avukat Alptekin Yörükoğlu'nun Bilecik Muhasebat Müdürlüğü adına banka hesap açtırdığı bilgisine ulaştı. Yapılan incelemeler sonrasından açılan hesap ve şahsı kendi hesabında 500 bin TL'lik bir haksız kazanç tespit edildi. Şahıs güveni kötü kullanma suçundan 13 Nisan günü tekrar tutuklandı. Avukat Alptekin Yörükoğlu, pişmanlık yasasından faydalanarak, parayı kuruma iade etmesinin ardından 13 Mayıs günü yeniden tahliye oldu.

Cezaevinden mektup yazdı
Avukat Alptekin Yörükoğlu'nu cezaevinden tutuklu olduğu sürede Söğüt Cumhuriyet Savcılığına bir mektup yazarak, Aytekin Yönter'in Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i sevmediğini bu işi zora sokmasını söyleyerek, kendisinin suça teşvik ettiğini yazdı.
6 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Yaşanan olaylar sonrası Söğüt Cumhuriyet Savcılığı bahse olayda adı geçen 6 kişi hakkında iddianameyi hazırlayarak Bilecik Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. İddianamede Burhan K., Hasan B. ve Abdülmuhtalip K. isimli bilir kişiler rüşvet davasından takipsizlik alırken, 'Gerçeği aykırı bilir kişi raporu düzenlemek' suçundan 3 yılla 7 yıla kadar, avukat Alptekin Yörükoğlu ve Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Yönter için 'Rüşvet almak suçuna iştirak' suçundan 4 yılla 12 yıla, Söğüt Mal Müdürü Süleyman Akar'a 'Rüşvet almak suçuna yardım' suçundan 4 yıl ile 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılanlarını istedi. Ayrıca Söğüt Cumhuriyet Savcılığı Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Yönter için 'Yargı görevi yapan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçundan ayrıca 2 yılla 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılanlarını istedi.

"Görevlendirilen avukat, belediyemizin avukatı İspir'i whatsaptan arayarak 600 bin lira talep etmiş"
Konu hakkında açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Araziyi kamulaştırmak için mahkemeye başvurduk. Mahkeme bilirkişi tayin etti. Söğüt İlçe Mal Müdürünü görevlendirmiş ve mal müdürlüğü tarafından da avukat hazine vekili olarak görevlendirmiş. Kamulaştırma yapılacak alanı gençlik merkezi yapmak istedik. Görevlendirilen avukat, belediyemizin avukatı İspir'i whatsaptan arayarak 600 bin lira talep etmiş. Bunun üzerine avukatımızla birlikte cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Olayın güvenlik kamerası görüntüler çıktı
Yaşanan rüşvet olayın güvenlik kamerası ortaya çıkarken, görüntülerde Söğüt Belediyesi avukatı Ahmet Çağlar İspir ile arazinin kamulaştırılması amacıyla görevlendirilen Bilecik Muhasebat Müdürlüğünde görevli bulunan ve hazine tescillisi olarak görevlendirilen avukat Alptekin Yörükoğlu'nun kafeteryada buluşması yer alıyor. Avukatın belli bir süre sonra gitmesi, ardından Alptekin Yörükoğlu'nun kafeterya dışınan çıkarak telefon görüşmesi yapması yer alıyor. Ardından Alptekin Yörükoğlu yine içeri girerek masanın altındaki çantayı alarak, dışarı çıkması ve akabinde yakalanması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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