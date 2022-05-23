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YÖGEP ve DÖGEP Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi

İHA

YÖGEP ve DÖGEP Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'te Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konula YÖGEP ve DÖGEP çalışmalarının mayıs ayı toplantısı telekonferans yöntemimle gerçekleştirildi.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Yönetici Gelişimi Planı (YÖGEP) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) çalışmalarına ilişkin mayıs ayı toplantısı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Müftüsü Ali Erhun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.
TarihçiYazar Mustafa Turan'ın 'İmam Hatip Neslinin Öncü Kahramanları 'konulu bir konferans verdiği toplantıya kentte görev yapan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu idarecileri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri katıldı. Toplantı sonunda Milli Eğitim Müdürü Akyol, katılım sağlayan konuklara ve idareciler ile öğretmenlere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

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